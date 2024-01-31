Сальдо прокомментировал сообщения об изъятии его средств в пользу ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию об изъятии его средств в пользу Вооруженных сил Украины, сравнив такие сообщения с юмористическим литературными историями о бароне Мюнхгаузене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии