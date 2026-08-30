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Царьград

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Паром с 279 пассажирами начал тонуть у берегов Северного Кипра: кадры с судна

Паром с 279 пассажирами начал тонуть у берегов Северного Кипра: кадры с судна

Капитан заметил поступление воды в носовую часть корабля, и хотел вернуться к причалу, но не успел. Сообщается, что есть пострадавшие.

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