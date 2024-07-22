⚡️ Утром в Сочи было землетрясение Данные Европейского средиземноморского сейсмического центра: Точное время: 10:02:41 Величина: 3.
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⚡️ Утром в Сочи было землетрясение Данные Европейского средиземноморского сейсмического центра: Точное время: 10:02:41 Величина: 3.