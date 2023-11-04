Российский школьник впал в кому на уроке литературы

В Подмосковье устанавливают все обстоятельства впадения в кому школьника прямо на уроке. Загадочный инцидент произошел в школе № 12 в подмосковном Подольске, на уроке литературы в 9-м классе, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.