Российский школьник впал в кому на уроке литературы

В Подмосковье устанавливают все обстоятельства впадения в кому школьника прямо на уроке. Загадочный инцидент произошел в школе № 12 в подмосковном Подольске, на уроке литературы в 9-м классе, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
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