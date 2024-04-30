НЦБК подвел итоги первых трех месяцев текущего года

За первые три месяца текущего года сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) раскрыто 245 коррупционных преступлений, из них 216 – в государственном секторе и 29 – в частном секторе.
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