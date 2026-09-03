Минфин прогнозирует нефтегазовые доходы бюджета в сентябре 100,7 млрд рублей

Минфин РФ прогнозирует в сентябре дополнительные нефтегазовые доходы в 100,7 млрд рублей и планирует направить 55,6 млрд рублей на покупку валюты и золота.
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