Европарламент потребовал больше жесткости в антироссийских санкциях, но не отнимать у россиян личные вещи. Комментарий Георгия Бовта

Политолог рассуждает о европейском эталоне запретительства, его модификациях, а также о нацменьшинствах на Украине и роли русского языка в этой странеЕвропарламент принял резолюцию с требованием еще сильнее ужесточить санкции против России.
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