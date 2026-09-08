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Священномученик Вениамин Благонадеждин

Священномученик Вениамин Благонадеждин

Он был простым сельским батюшкой, который любил своих прихожан, учил детей, лечил больных и до последнего вздоха не отрекался от Христа.

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