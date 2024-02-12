В Госдуме рассказали об отношении к перешедшим на сторону России экс-военным ВСУ

Бывшие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на сторону России, успешно сражаются в одном строю с российскими военнослужащими, поделился член комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.
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