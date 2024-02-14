Эстония получила береговой ракетный комплекс Blue Spear

Пусковая установка Blue Spear на автомобильном шассиПосле нескольких лет ожидания, вооруженные силы Эстонии получили и приняли на вооружение первый береговой ракетный комплекс Blue Spear совместной израильско-сингапурской разработки.
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