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Царьград

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Тихоокеанский флот прибыл в Охотск для участия в патриотической акции

Тихоокеанский флот прибыл в Охотск для участия в патриотической акции

Большой десантный корабль "Ослябя" и морской тральщик "Анатолий Шлемов" прибыли в Охотск. Глава округа Максим Климов встретил моряков с хлебом и солью.

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