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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Антонелли не стоит слишком переживать и все усложнять – он этого и не делает»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен отреагировал на предложение дать совет гонщику « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли , который выиграл Гран-при Испании .

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