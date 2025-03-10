Уверенность Китая перед лицом неопределенности в мире

Министр иностранных дел Ван И изложил позицию Китая по таким вопросам, как отношения между крупными державами, региональные конфликты и глобальное управление, во время недавней пресс-конференции на тему «Международные отношения и дипломатия Китая», состоявшейся в рамках ежегодной сессии высшего законодательного форума, сообщает romanian.