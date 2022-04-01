Посол России в Белоруссии предложил запустить поезд из Минска в Симферополь

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов предложил запустить поезд из Минска в Симферополь. По его мнению, у белорусов есть интерес в отдыхе на полуострове, передаёт ТАСС.
Телеканал "КРЫМ 24"90 подписчиков
Популярные статьи
- В Крыму предложили отправить на переговоры с Украиной главу Чечни Кадырова
- Письменные предложения от Украины предполагают отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путём, - Мединский
- Депутат Госдумы предложил после национализации продать квартиру Зеленского, а вырученные деньги отдать беженцам
Свежие комментарии