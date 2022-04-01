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Посол России в Белоруссии предложил запустить поезд из Минска в Симферополь

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов предложил запустить поезд из Минска в Симферополь. По его мнению, у белорусов есть интерес в отдыхе на полуострове, передаёт ТАСС.

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