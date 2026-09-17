Шойгу: Россия не будет финансировать евроинтеграцию Армении

Россия не готова и не намерена финансировать процесс евроинтеграции Армении, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании президиума научно-экспертного совета Совбеза.
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