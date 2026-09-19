Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Нового Уренгоя и Надыма

В Новом Уренгое и Надыме утром 19 сентября введены временные ограничения на полеты. Один из самолетов ушел на запасной аэродром, сообщила команда аэропорта газовой столицы в мессенджере «Макс».
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