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Андрей Травников оценил обновленный зал государственной консерватории

Андрей Травников оценил обновленный зал государственной консерватории

Во время реставрации было восстановлено панно «Апофеоз русской музыки», созданное в 1993 году выдающимся художником-монументалистом Александром Сергеевичем Чернобровцевым, воссозданы деревянные окна зала и входные двери.

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