Андрей Травников оценил обновленный зал государственной консерватории

Во время реставрации было восстановлено панно «Апофеоз русской музыки», созданное в 1993 году выдающимся художником-монументалистом Александром Сергеевичем Чернобровцевым, воссозданы деревянные окна зала и входные двери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии