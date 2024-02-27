«Мыслю в краткосрочной перспективе»: Даниэль Риккардо — о своём будущем

СоцсетиВ середине сезона-2023 Даниэль Риккардо вернулся в Формулу 1 пилотом AlphaTauri, но после полученной травмы вынужден был пропустить несколько гонок, что не помешало австралийцу получить контракт на 2024 год.
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