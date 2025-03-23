Глава Украины выступил с откровением о НАТО. Зеленский признал, что путь к альянсу остаётся недостижимым, указав виновника своего масштабного провала.
Путь в НАТО закрыт: Зеленский признал масштабный провал
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Даже, если бы тебя три раза взяли в НАТО, твои проблемы это точно не решило бы. Твои проблемы только начинаются, Зеленский. За жадность, за откровенный фашизм в отношении мирного населения и пленных, за развал и продажу государства, которое тебе доверил народ надо будет заплатить очень высокую цену!
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1 д.
Eduard
Что ты в НАТР потерял уголовник? НАТО не горшок с медом,это международная банда,где такие как ты усаствоватт не собираетесь!
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1 д.
РФ
Раиса Фазлетдинова
"К сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить.". Этот зелёный идиот не понимает, что НИКТО не собирается РЕШАТЬ ЕГО ПРОБЛЕМЫ потому, что все, кроме него самого, понимают, что ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВСЕХ, это ОН САМ!
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22 час.
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