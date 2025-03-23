Путь в НАТО закрыт: Зеленский признал масштабный провал

Даже, если бы тебя три раза взяли в НАТО, твои проблемы это точно не решило бы. Твои проблемы только начинаются, Зеленский. За жадность, за откровенный фашизм в отношении мирного населения и пленных, за развал и продажу государства, которое тебе доверил народ надо будет заплатить очень высокую цену!

РФ

Раиса Фазлетдинова

"К сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить.". Этот зелёный идиот не понимает, что НИКТО не собирается РЕШАТЬ ЕГО ПРОБЛЕМЫ потому, что все, кроме него самого, понимают, что ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВСЕХ, это ОН САМ!