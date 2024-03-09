ВС РФ отразили восемь атак ВСУ и уничтожили до 400 военных рядом с Авдеевкой

Начальник пресс-центра группировк российской армии "Центр" Александр Савчук сообщил, что ВС РФ на Авдеевском направлении смогли отразить восемь атак Вооруженных сил Украины в ходе которых противник потерял порядка 400 военных.
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