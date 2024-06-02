РФС пытается договориться с Китаем об обмене судьями и технологиями

Ранее Союз заключил договоры с Саудовской Аравией и Белоруссией.фото: fclm.ru--> РФС ищет варианты для сотрудничества с Китаем по обмену арбитрами, технологиями и проведению семинаров, сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев.