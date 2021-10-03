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Сегодня в Израиле ожидается «транспортный апокалипсис»: противники вакцинации будут блокировать дороги и очень медленно ехать

Сегодня в Израиле ожидается «транспортный апокалипсис»: противники вакцинации будут блокировать дороги и очень медленно ехать

В течение воскресенья ожидается блокирование более 50 автомобильных артерий по всей стране: акции протеста проведут противники политики вакцинации, «зеленого стандарта» и «зеленых паспортов».

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