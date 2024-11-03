Главарь косовских сепаратистов: «Россия и Китай расширили влияние на Балканах»

В ходе своего визита в Швейцарию «премьер-министр» Косово Альбин Курти заявил, что Сербия представляет угрозу для Косово, Черногории, а также Боснии и Герцеговины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии