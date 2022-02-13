smi.media

441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Украинские угрозы и подорожание продуктов в РФ ?  Ну и где тут взаимосвязь? Бред какой то для отмазки  бестолковых де...Политолог Лукьяно...
  • Сергей Саенко
    У хохлов свои извращенные понятия о политико-дипломатических урегулированиях. По-русски: "членопианист" сегодня загов...Зеленский выступи...
  • Сергей Рузманов
    А х... в ж... он не хочет?Зеленский выступи...

В Петербурге не станут продлевать COVID-ограничения для детей

В Петербурге не станут продлевать COVID-ограничения для детей

В Санкт-Петербурге снимут недавно принятые дополнительные ограничения по коронавирусу, которые вводились с 28 января по 13 февраля из-за вспышки заражения среди детей, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 13 февраля в соцсети «ВКонтакте».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх