В Петербурге не станут продлевать COVID-ограничения для детей

В Санкт-Петербурге снимут недавно принятые дополнительные ограничения по коронавирусу, которые вводились с 28 января по 13 февраля из-за вспышки заражения среди детей, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 13 февраля в соцсети «ВКонтакте».