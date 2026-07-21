Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 111 подписчиков

Грузия отказалась открыть «второй фронт» против России

Грузия отказалась открыть «второй фронт» против России

Ираклий Кобахидзе назвал действия ОБСЕ «враждебным актом» против грузинского народа. Резкую реакцию главы правительства вызвала резолюция, принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ в рамках итоговой Гаагской декларации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Валентин Воробьев
В Грузии есть и разумные люди во власти. Молодец Ираклий Кобахидзе. РЕСПЕКТ!
Ответить
1 м.