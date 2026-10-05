В России спрогнозировали резкое падение спроса на труд из-за ИИ

По оценке экспертов Президентской академии, представленной в исследовании «Сценарное моделирование развития рынка труда России в отраслевом разрезе с учетом влияния искусственного интеллекта» (данные приводит «КоммерсантЪ»), широкое распространение ИИ в течение ближайших десяти лет позволит снизить дефицит кадров в стране.