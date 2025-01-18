Госсекретарь США Энтонин Блинкен назвал выборы президента в Беларуси несправедливыми. Об этом он написал в заявлении на сайте Госдепартамента США.
Блинкен назвал несвободными предстоящие выборы в Беларуси
Комментарии
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Eduard
Так и хрчется седовласое ЧМО сующее всюду нос рожу разбить!
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18 час.
Eduard
Мигрантская сволочь,вас они не касаются.Весь мир ржал над ващим старым козлом Байденом!
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18 час.
Eduard
Конечно они были бы "справедливыми" для Блинкена,если бы их шпион победил,а там базы НАТО,всё как обычно!
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18 час.
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