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Как я привлек на производство 150+ заявок меньше чем за месяц

﻿﻿Мои клиенты всегда задают одни и те же вопросы: как мне привлечь для них клиентов, а что, если это не сработает, и какие у вас гарантии, что вы сможете сделать то, чего не смогу я? Мой ответ: тестируйте, только тестируйте, маркетинг не дает никаких гарантий AB-тестирование помогает в выборе работы (заголовок, текст и фотография) Новый клиент не верил, что Avito сможет привлечь большое количество клиентов, поэтому он решил работать со мной, и я начал тестирование Изначально я разместил 30 объявлений, и они начали работать.

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