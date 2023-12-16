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Российская авиация нанесла бомбовые удары по командному пункту и складу боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация нанесла бомбовые удары по командному пункту и складу боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении

Как сообщает пресс-центр Минобороны РФ, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" российской армии продолжают выполнение поставленных командованием боевых задач в рамках проведения специальной военной операции.

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