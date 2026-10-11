Даже три гола не обеспечили спокойствия. В валидольном по сюжету матче «Зенит» вырвал победу и окончательно ликвидировал отрыв «Краснодара» в чемпионате

ФУТБОЛ. АЛЬФА-БАНК - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 10-й тур«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 2:3 Трудно было даже придумать для «Зенита» более подходящий способ проверить свои чемпионские притязания в этом сезоне.
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