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Спорт Уик-Энд

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Даже три гола не обеспечили спокойствия. В валидольном по сюжету матче «Зенит» вырвал победу и окончательно ликвидировал отрыв «Краснодара» в чемпионате

Даже три гола не обеспечили спокойствия. В валидольном по сюжету матче «Зенит» вырвал победу и окончательно ликвидировал отрыв «Краснодара» в чемпионате

ФУТБОЛ. АЛЬФА-БАНК - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 10-й тур«КРАСНОДАР» - «ЗЕНИТ» - 2:3 Трудно было даже придумать для «Зенита» более подходящий способ проверить свои чемпионские притязания в этом сезоне.

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