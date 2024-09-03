Стало известно, каким ресурсам о выборах в Москве можно доверять

Жители столицы могут получать официальную, актуальную и достоверную информацию о выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино на специальных страницах и в цифровых сервисах города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии