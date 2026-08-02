В России поменяются правила перевозки багажа в такси

Согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации, вступившим в силу обновленным правилам теперь регулируются вопросы перевозок пассажиров и багажа с использованием автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
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