БлокнотРУ Растущий в прежние годы товарооборот между Россией и Турцией начал падать. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.
«Хватит, надружились»: Россия сворачивает торговлю с Турцией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗЖ
Зоя Жук
Россия сама дала Турции инструмент шантажа - Акуйю. Надо было додуматься строить свою атомную станцию за свои деньги на чужой территории.
Ответить
4 час.
Мурзик
Наши Наташи все границы обойдут, на все запреты наплюют.
Ответить
3 час.
Anna
Постоянно верхи наступают на грабли, ну, постоянно!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии