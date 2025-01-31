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«Хватит, надружились»: Россия сворачивает торговлю с Турцией

«Хватит, надружились»: Россия сворачивает торговлю с Турцией

БлокнотРУ Растущий в прежние годы товарооборот между Россией и Турцией начал падать. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Россия сама дала Турции инструмент шантажа - Акуйю. Надо было додуматься строить свою атомную станцию за свои деньги на чужой территории.
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4 час.
Мурзик
Наши Наташи все границы обойдут, на все запреты наплюют.
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3 час.
Anna
Постоянно верхи наступают на грабли, ну, постоянно!!!
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1 час.
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