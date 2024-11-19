Кейн о том, что ЧМ-2026 его последний шанс на трофей с Англией: «Не согласен. Считается, что если тебе за тридцать, ты близок к концу карьеры. Чувствую себя прекрасно, как никогда раньше»

Тем не менее, Кейн утверждает, что впереди у него еще много международных матчей, и отвергает идею о том, что предстоящий чемпионат мира станет его последним шансом выиграть что-то с национальной сборной.
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