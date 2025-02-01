В Ленобласти запущен проект по возвращению ветеранов СВО на рынок труда

Ежегодно экспресс-обучение в Мультицентре будут проходить 170-180 человек Мультицентр социальной и трудовой интеграции в Ленинградской области запустил проект по возвращению бойцов СВО с инвалидностью на рынок труда.
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