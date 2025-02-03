"Мойша, выходи, тебя застукали": Чубайс удивил Путина, а сели замы

Царьград Коллаж Царьграда Одна из главных новостей последних суток – задержание сразу четырёх высокопоставленных в прошлом руководителей печально известной госкорпорации, которую возглавлял главный "прихватизатор" России Анатолий Чубайс, – "Роснано".
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