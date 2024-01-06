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В Рождественскую ночь митрополит Евгений отслужит литургию в Свято-Троицком соборе

В Рождественскую ночь митрополит Евгений отслужит литургию в Свято-Троицком соборе

В Екатеринбургской епархии готовятся к встрече православного Рождества. Как сообщили в пресс-службе епархии, сегодня утром митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил богослужение Рождественского Сочельника в Вознесенском архиерейском подворье Екатеринбурга.

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