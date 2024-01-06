В Рождественскую ночь митрополит Евгений отслужит литургию в Свято-Троицком соборе

В Екатеринбургской епархии готовятся к встрече православного Рождества. Как сообщили в пресс-службе епархии, сегодня утром митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил богослужение Рождественского Сочельника в Вознесенском архиерейском подворье Екатеринбурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии