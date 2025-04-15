Порно, Бузова, Майдан. Куда сбежал скандальный депутат Митрофанов и где берет деньги

Сага об одном из самых одиозных депутатов России Алексее Митрофанове достойна голливудского фильма. Эпатажный политик снял порно, поддерживал проституток, предложил десятки безумных законов и хотел послать Мадонну на МКС.
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