ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Порно, Бузова, Майдан. Куда сбежал скандальный депутат Митрофанов и где берет деньги

Порно, Бузова, Майдан. Куда сбежал скандальный депутат Митрофанов и где берет деньги

Сага об одном из самых одиозных депутатов России Алексее Митрофанове достойна голливудского фильма. Эпатажный политик снял порно, поддерживал проституток, предложил десятки безумных законов и хотел послать Мадонну на МКС.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
И ЭТОТ ТОЛСТЯК, КАК И ЧУБ, ПОКАЗАЛ-КАК НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО ?????
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16 час.
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