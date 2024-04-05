Высадка десанта ночью в море: подробности учений «Бірлестік-2024» в Актау

Под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана полковника Даурена Манапа в Актау состоялась планирующая конференция, во время которой военные обсудили подготовку к международным учениям «Бірлестік-2024», передает inAktau.
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