Число тяжелораненых военных ВСУ выросло на 30% — ABC

ВСУ продолжают терять личный состав, в том числе по причине тяжелых ранений. Число тяжелораненых украинских военных за последние несколько недель выросло на 30%, сообщает американский телеканал ABC, ссылаясь на данные главврача больницы Днепропетровска Сергея Рыженко.