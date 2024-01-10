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Число тяжелораненых военных ВСУ выросло на 30% — ABC

Число тяжелораненых военных ВСУ выросло на 30% — ABC

ВСУ продолжают терять личный состав, в том числе по причине тяжелых ранений.  Число тяжелораненых украинских военных за последние несколько недель выросло на 30%, сообщает американский телеканал ABC, ссылаясь на данные главврача больницы Днепропетровска Сергея Рыженко.

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