Служение России предполагает огромную ответственность, заявил Путин

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Служение России предполагает огромную ответственность, страна рассчитывает на новых управленцев для достижения поставленных целей, заявил президент России Владимир Путин.
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