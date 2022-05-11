Под Херсоном задержали мародеров, глумившихся над телами российских военных (ФОТО, ВИДЕО)

Украина сегодня, новости последнего часа 8.05.2022: российская авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24 и Су-27 Около острова Змеиный российской авиацией были сбиты два украинских самолета — Су-24 и Су-27 и три вертолета Ми-8 с десантом.