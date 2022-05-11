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  • Максим Маркин
    надо их принять в рублёвую платёжную зону  .. оптом по списку ..Экс-глава Боливии...
  • holms sherlok
    газа нет, нет электричества, нет электричества нет освещения может быть пора переходить на керосиновые лампы? и стару...В Германии погася...
  • Astra
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Под Херсоном задержали мародеров, глумившихся над телами российских военных (ФОТО, ВИДЕО)

Под Херсоном задержали мародеров, глумившихся над телами российских военных (ФОТО, ВИДЕО)

Украина сегодня, новости последнего часа 8.05.2022: российская авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24 и Су-27 Около острова Змеиный российской авиацией были сбиты два украинских самолета — Су-24 и Су-27 и три вертолета Ми-8 с десантом.

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