В Смоленске возбудили доволнительный эпизод по делу о бортпроводнице и наркотических веществах

Женщина пыталась провезти в столицу порядка трех килограммов мефедрона Сотрудники регионального УФСБ возбудили еще один эпизод по факту незаконного оборота наркотических веществ столичной бортпроводницей.
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