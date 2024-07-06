Театр абсурда
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Театр абсурда

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"АПЛОДИРУЮ УКРАИНСКИМ СПЕЦСЛУЖБАМ": ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С БРОШЕННЫМ ГЕНЕРАЛАМИ ПЛЕННЫМ ВОЕНКОР ЗАДАЛ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

"АПЛОДИРУЮ УКРАИНСКИМ СПЕЦСЛУЖБАМ": ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С БРОШЕННЫМ ГЕНЕРАЛАМИ ПЛЕННЫМ ВОЕНКОР ЗАДАЛ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Военкор Александр Сладков опубликовал видео разговора с военнопленным ВСУ, надо которым явно сильно поработали: "Аплодирую украинским спецслужбам, или командирам, или кто там этим занимался".

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Комментарии
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ск
сергей козьменко
если бы наших привозили самолетами, то обмены бы были постоянно, но я что то про постоянные обмены пока не слышал.
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15 час.
Александр _
Интересно посмотреть, что наши в плену говорят про командиров.
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14 час.
Александр Клишин
Русские с Русскими бьются, будем потом посмотреть.
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12 час.

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