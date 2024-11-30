МК Таксисты под Ростовом в три раза завышали цены для раненых военных Фото: ru.freepik.
Иноземец из Узбекистана дал по лицу сотруднице МВД. ОМОН прибыл мгновенно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
В лучшем случае задолбалась бы отписываться! Но это в ЛУЧШЕМ случае! А то б могли и посадить "за превышение"... Но сие идет еще из далеких прекрасных времен и не только в ментовке, но и в других силовых структурах...
Ответить
8 час.
Балу -
Надо чтобы почаще прилетало от мигрантов ментам. судьям, депутатам, прочим чинушам, которые ратуют за завоз мигрантов... Может тогда они начнут задумываться о простом народе...
Ответить
8 час.
Олег Самойлов
Надо просто всех иностранцев поставить по отношению к коренным жителям НАШЕЙ страны в то положение, в каком иностранцы находятся в НОРМАЛЬНЫХ странах: в положение публики ВТОРОГО сорта! А не относиться к ним так, как относились в годы самого справедливого и самого передового общества мира: Граждане, ПРОПУСТИТЕ ИНОСТРАНЦЕВ! А то ШТО онЕ о нас пАдумаютЬ?!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии