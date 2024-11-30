Иноземец из Узбекистана дал по лицу сотруднице МВД. ОМОН прибыл мгновенно

Олег Самойлов В лучшем случае задолбалась бы отписываться! Но это в ЛУЧШЕМ случае! А то б могли и посадить "за превышение"... Но сие идет еще из далеких прекрасных времен и не только в ментовке, но и в других силовых структурах...

Балу - Надо чтобы почаще прилетало от мигрантов ментам. судьям, депутатам, прочим чинушам, которые ратуют за завоз мигрантов... Может тогда они начнут задумываться о простом народе...