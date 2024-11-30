Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Иноземец из Узбекистана дал по лицу сотруднице МВД. ОМОН прибыл мгновенно

МК Таксисты под Ростовом в три раза завышали цены для раненых военных Фото: ru.freepik.

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Комментарии
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Олег Самойлов
В лучшем случае задолбалась бы отписываться! Но это в ЛУЧШЕМ случае! А то б могли и посадить &quot;за превышение&quot;... Но сие идет еще из далеких прекрасных времен и не только в ментовке, но и в других силовых структурах...
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8 час.
Балу -
Надо чтобы почаще прилетало от мигрантов ментам. судьям, депутатам, прочим чинушам, которые ратуют за завоз мигрантов... Может тогда они начнут задумываться о простом народе...
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8 час.
Олег Самойлов
Надо просто всех иностранцев поставить по отношению к коренным жителям НАШЕЙ страны в то положение, в каком иностранцы находятся в НОРМАЛЬНЫХ странах: в положение публики ВТОРОГО сорта! А не относиться к ним так, как относились в годы самого справедливого и самого передового общества мира: Граждане, ПРОПУСТИТЕ ИНОСТРАНЦЕВ! А то ШТО онЕ о нас пАдумаютЬ?!
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7 час.

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