Новые варианты использования маткапитала обсуждают власти

У россиян могут появиться новые варианты использования материнского капитала. Рассматривается возможность направления этих средств в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), на накопительное страхование жизни (НСЖ), а также на открытие на детей инвестиционных счетов ИИС-3.