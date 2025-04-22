Новые варианты использования маткапитала обсуждают власти

У россиян могут появиться новые варианты использования материнского капитала. Рассматривается возможность направления этих средств в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), на накопительное страхование жизни (НСЖ), а также на открытие на детей инвестиционных счетов ИИС-3.
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