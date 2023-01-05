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Фаниль Рафиков: «Я за трешток, только если он правильный»

Казахстанский боец Фаниль Рафиков отреагировал на дерзкий вызов российского бойца Абасова всему полулегкому дивизиону Naiza: – Вчера был пост одного бойца [Мухаммада Абасова] .

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