РФ расторгла соглашение с Украиной о безопасности плавания в Азовском море

Действие межправительственного соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе распорядился прекратить премьер-министр РФ Михаил Мишустин, следует из документа, опубликованного 17 февраля на официальном портале правовой информации.
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