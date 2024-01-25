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Израильский министр: Катар является главным спонсором ХАМАС

Израильский министр: Катар является главным спонсором ХАМАС

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отреагировал на заявление представителя МИД Катара Маджида Аль-Ансари, заявив, что «Катар является главным спонсором движения ХАМАС».

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