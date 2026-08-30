В России появились дворники из Африки

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В наших магазинах на неделю максимум две появлялись негритянки с тряпкою и ведром и таким же образом неожиданно исчезали! А работаю по прежнему наши русские женщины! Прямо подобие Америки хотят сделать что ли?